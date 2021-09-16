نتائج مباريات الفوج الثاني من الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات المصرية

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اختتم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات منافسات الفوج الثاني التي أقيمت على هامش الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات المصرية لبرنامج إعداد القادة التخصصي بعنوان الدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية لتأهيل القادة الرياضيين للاشتراك فى اللجان الرياضية، والتي نظمت بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات التى أقيمت على هامش الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات المصرية، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

حيث أسفرت نتائج مباريات الفوج الثاني كالتالى نتائج كرة القدم القطاع الأول "قطاع الصعيد" حصلت جامعة المنيا على المركز الأول، بينما حققت جامعة بني سويف المركز الثاني، وجاءت جامعة الوادي الجديد في الثالث، وجامعة سوهاج فى المركز الرابع

وفى القطاع الثالث "قطاع القناة" حققت جامعة بنها المركز الأول، وحصلت جامعة الزقازيق على المركز الثاني، بينما جامعة بورسعيد فى المركز الثالث، وجامعة حورس فى المركز الرابع

وتمثلت نتائج الكرة الطائرة الشاطئية فى القطاع الأول حيث حصلت جامعة أسيوط على المركز الأول، كما حصلت جامعة جنوب الوادي على المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث جامعة الوادي الجديد، بينما جاءت جامعة الفيوم في المركز الرابع.

وفى القطاع الثالث حصلت جامعة بنها على المركز الأول، وحققت جامعة قناة السويس المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث جامعة بورسعيد، بينما حققت المركز الرابع جامعة الزقازيق.

كما أعلن معهد إعداد القادة بقيادة الأستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد عن تكريم الجامعات التى شاركت فى مشروع التشجير بزراعة شجرة بأسم جامعتهم على أرض معهد إعداد القادة تحت إشراف القائد طارق إسماعيل منسق الأنشطة بالمعهد وتتمثل الجامعات المشاركة فى جامعة " أسيوط _ قناة السويس _ الجلالة _ دراية _ بورسعيد"، ويأتي ذلك انطلاقا من روح المسئولية من شباب الجامعات فى الحفاظ على البيئة وزيادة مساحة المناطق الخضراء.

وأفاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن مشاركة طلاب الجامعات فى مشروع تشجير زراعة شجرة على أرض المعهد يساهم على تنمية روح الانتماء للمعهد ولوطنهم حيث أن عملية التشجير تخدم البيئة بما يتوافق لتحقيق رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، وهذا ما يقوم به الشباب بنشر المساحات الخضراء كجزء مهم من هذه المنظومة الحضارية المتكاملة.

وتوجه مدير معهد إعداد القادة بالشكر لطلاب الجامعات التى شاركت فى مشروع التشجير، ومن جهة اخرى هنأ سيادته الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى المباريات والمسابقات الرياضية، وأثنى على مدى التزام جميع الأبطال الرياضيين من شباب الجامعات وحرصهم على الالتزام بالقواعد مشيرا أن يمتلكون أفكار بناءة تساهم في خدمة الوطن .