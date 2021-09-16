بملابس الإعدام.. ياسمين رئيس في الحلقات الأولى من «60 دقيقة»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

انطلقت الحلقة الأولى والثانية من مسلسل«60 دقيقة» للنجمة ياسمين رئيس على إحدى المنصات لتكشف عن العلاقة الغامضة بينها وبين زوجها أدهم (محمود نصر)، فأوقات يكونان في حالة رومانسية، وأخرى تشعر بأنها تحاول الهرب منه وترفض ملامسته لها، ولكن تتوتر الأمور أكثر بداخلها عند تعرف علاقته كطبيب بالفتاة المنتحرة مؤخرًا.

وتبدأ ياسمين (ياسمين رئيس) في البحث خلف علاقة أدهم زوجها بانتحار الفتاة، والذي ينكر معرفته بها، ولكن هذا لا يؤثر على شك ياسمين خاصةً أن الفتاة أرسلت لها طلب صداقة على فيسبوك قبل الانتحار بأيام، الأمر الذي دفع ياسمين للذهاب إليها المستشفى ولكن لم تتمكن من مقابلتها، ولكن ظهور ياسمين بزي الإعدام الأحمر هو ما يثير التساؤلات حول علاقتها بالفتاة.

من ناحية أخرى تنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها «قمر 14» ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها«جارة القمر» الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل «ملوك الجدعنة».