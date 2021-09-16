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سيد باروكي يروي واقعة الـ100 جنيه التي حولته لسباح عالمي

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سيد باروكي يروي واقعة الـ100 جنيه التي حولته لسباح عالمي سيد باروكي يروي واقعة الـ100 جنيه التي حولته لسباح عالمي

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قال السباح العالمي سيد باروكي، أول سباح عربي أفريقي محترف في سباحة الزعانف، إنه عشق السباحة منذ صغره بفضل والده ضابط البحرية.

وأوضح باروكي خلال استضافته مع الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2 اليوم الأربعاء، أنه التحق بالمدرسة العسكرية في سن عشر سنوات قبل أن ينضم بعد ثلاث سنوات إلى هيئة قناة السويس ليتم تخصيصه في سباحة الزعانف.

وحول الفارق بين السباحة الكلاسيك والزعانف، قال إن السباحة الكلاسيك عبارة عن السباحة الدولفن والباك وبريست وكرو دون استخدام أي أدوات، بينما سباحة الزعانف تحتاج قوة القدمين ومرونة.

ولفت إلى أن مدربه نصحه بسباحة الزعانف، مشيرا إلى أن خاض اختبارات للمنتخب الوطني في شهر يناير بالنادي الفرنساوي في الإسماعيلية.

وأضاف أنه كاد أن يتراجع عن الاشتراك بالاختبارات لولا تشجيع مدربه له، متابعا: «مدربي قالي هديك 100 جنيه لو نزلت شاركت».

وأكمل أنه شارك في الاختبارات رغم صعوبتها وحقق المركز السابع بين 33 سباحا، مضيفا أن الاختبارات كانت على أساس اختيار ست متسابقين للمشاركة بالمعسكر .

واستطرد قائلا: «رئيس اتحاد السباحة شافني وقالي إحنا عندنا بطولة الجمهورية في يونيو وعلى أساسها سيتم اختيار معسكر المنتخب»، مضيفا أنه حرص على التمرن جيدا لمدة خمس أشهر قبل أن ينجح ويتم اختياره ضمن أساسي المنتخب.

المصرى اليوم

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