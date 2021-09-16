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طالب لاعبو الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بسرعة صرف مستحقاتهم المتأخرة والمتمثلة في نسبة الـ 25% من عقدهم عن الموسم المنقضي، فضلاً عن مكافآة الفوز ببطولة الدوري، والتي لم يتم صرفها حتي الآن.

وينتظر ان تعقد اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، اجتماعاً خلال الساعات القليلة المقبلة، لمواجهة تلك الازمة، قبل تفاقهما خصوصاً وان الفريق يستعد لإنطلاق الموسم الجديد.

وامهل لاعبو الزمالك، اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أسبوع من اجل صرف المكافآت وبقية قيمة عقدهم عن الموسم المنتهي

يأتي هذا في الوقت، الذي يبذل فيه أعضاء الجهاز الفني، بقيادة باتريس كارتيرون، محاولات لإحتواء غضب طارق حامد، لاعب الفريق، بعدما اشتكي من تجاهل صرف مستحقاته المتأخرة، وعدم الالتزام بسدادها في المواعيد المتفق عليها من قبل.

ونشر طارق حامد، تدوينه علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قال خلالها " قد يعرف الجمهور قيمتك جيداً بينما من في موقع المسؤلية لايدركها الا بعد فوات الأوان "، مما اثار حالة من الغضب الجماهيري خصوصاً وان طارق حامد، من اللاعبين المتميزين في الفريق ونادراً مايثير أي أزمات.

وفي ذات السياق اعترض أعضاء الجهاز الفني، المعاون لباتريس كارتيرون، علي المبلغ المحدد لهم كمكافآة للفوز ببطولة الدوري، والذي لايتناسب من وجهة نظرهم مع المجهود الذي بذلوه مع الفريق طوال الفترة المنقضية.

وينتظر ان تحسم اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، كافة الأمور في اجتماعها المزمع عقده خلال الساعات القليلة المقبلة لإضفاء المزيد من الاستقرار علي الفريق قبل انطلاق مباريات الكأس والدوري الجديد، وكذلك البطولة الافريقية.