استعانوا بسيدتين لخطفة: حبس 9 أشخاص خطفوا تاجر بسبب 700 ألف جنية في قليوب

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قررت نيابة مركز قليوب حبس 9 أشخاص بينهم سيدتين 4أيام على زمة التحقيقات بتهمة خطف تاجر محاصيل زراعية في قليوب وطلب فدية 2 مليون جنية من شقيقة مقابل إطلاق سراحة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول الواقة حيث اكدوا انه اقدموا على ارتكاب جريمتهم باستدراج المجنى عليه من قليوب إلى القناطر الخيرية واستعانوا في ذلك بسيدتين لخطفه لصالح شخص أخر على خلافات مالية مع المجنى علية على مبلغ 700 ألف جنيه حيث اتفق المتهمون فيما بينهم على إستدراج المجني عليه وخطفه وحبسه وطلب فدية 2 مليون جنيه من شقيقه وقاموا بوضع خطة بالاتفاق مع سيدتين من القناطر لاستدراجه إلى منطقة شلقان بدائرة مركز القناطر ليقوم باقي المتهمين بإختطافه ونقله إلى شقة وحبسه بها وطلب الفدية.

أضاف المتهمون أن السبب وراء الواقعة هو خلاف بين المجني عليه وأحد التجار على مبلغ مالي وأنهم كانوا يريدون استرداد المبلغ المالي وأقنعوا صاحب المبلغ بعملية الخطف ومساومة شقيقه على فدية 2 مليون جنيه لتوزيعها عليهم ورد المبلغ المتنازع عليه للتاجر صاحب الخلافات مع المجني عليه.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من «ه س» يفيد بتغيب شقيقه «ا س» 55 عاما تاجر محاصيل زراعية منذ ثلاثة ايام وتلقيه اتصال تليفونى من مجهول لطلب فدية ٢ مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث باشراف اللواء محمد عنانى مدير ادارة البحث الجنائى وتوصلت التحريات إلى تحديد موقع احتجاز التاجر باحدى الشقق بقرية شلقان بالقناطر الخيرية وأن وراء إرتكاب الواقعة «ي ع» بمساعدة سيدتين هما «ر ح» و«أي» من إحدى قرى القناطر و6 متهمين أخرين

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر المتهمين أنه نظراً لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه واحد التجار قام بالاتفاق معهم بخطفه وطلب فدية مقابل مبلغ مالى من الفدية وفى نظير ذلك استعان بسيدتين لاستدراج المجنى عليه إلى احدى الشقق بمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية واحتجازه بها لمدة أسبوع ومساومة اهليته على دفع مبلغ مالى مقابل اطلاق سراحه