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سفير في البرازيل يناقش مع نائب الرئيس البرازيلي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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سفير مصر في البرازيل يناقش مع نائب الرئيس البرازيلي سبل تعزيز العلاقات الثنائية سفير في البرازيل يناقش مع نائب الرئيس البرازيلي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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التقى السفير وائل أبوالمجد، سفير في البرازيل، يوم 15 سبتمبر الجاري، مع نائب الرئيس البرازيلي ”هاملتون موراو“، وذلك في إطار الإعداد لزيارته المرتقبة إلى القاهرة، حيث شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر وتشجيع السياحة البرازيلية للمقاصد السياحية المصرية، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد الزيارة المرتقبة لنائب الرئيس البرازيلي لمصر الأولى من نوعها منذ عدة سنوات، وتعكس الأولوية التي تحظى بها العلاقات بين البلدين بحكم مكانتهما ودورهما على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي المحافل متعددة الأطراف.

المصرى اليوم

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