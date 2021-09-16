بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة المنيا

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اعل الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا، لشئون التعليم والطلاب، بدء أعمال توقيع الكشف الطبي للطلاب الجُدد للعام الجامعي 2020- 2021، وفقاً للجداول الزمنية محددة لجميع كليات الجامعة العشرين ومعهدها للتمريض، والتي رُوعي فيها تقسيم الطلاب بالكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات تبعاً لحروفهم الأبجدية، وذلك اعتباراً من اليوم، وحتى الأحد السابع عشر من أكتوبر القادم، بصالات الأنشطة الطلابية خلف كلية الطب، وصالات الأنشطة بمتحف الفن الحديث .

وأضاف " فرحات " عقب إجراءات الكشف الطبي يتم تطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا . لافتًا أن الجامعة قد أطلقت مبادرة "الجامعة .. حياة" بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر، يقوم خلالها أعضاء الفريق باستقبال الطلاب خلال أيام الكشف الطبي؛ ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الزحام والتكدس، وتوجيههم إلى صالات الكشف الطبي وتلقي اللقاح، والدفع الإلكتروني عن طريق خدمات فوري، كما يتم خلال الكشف الطبي عرض أنشطة مكاتب رعاية الطلاب بالجامعة وبالكليات، وعرض أنشطة الطلاب المميزين بها، وتوزيع حافظة تضم دليل تعريفي بالفريق، والأنشطة الطلابية، وماسك طبي وقلم.