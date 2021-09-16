أخبار عاجلة

الطفلة ليال مريضة «ضمور العضلات» في ذمة الله -
توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج 3 عربات من قطار النوم بمحطة مصر -
"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 -
"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي -
إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي  -
انطلاق فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال -
الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف -
"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات -
"الحقيل" يلتقي رواد أعمال "الاستثمار الجريء" ويبحث الفرص الاستثمارية للقطاعين البلدي والإسكاني -
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خالد الغندور ينتقد أسامة نبيه بسبب استقالته من

Print
خالد الغندور ينتقد أسامة نبيه بسبب استقالته من الزمالك خالد الغندور ينتقد أسامة نبيه بسبب استقالته من

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد الإعلامي خالد الغندور، نجم الاسبق، أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك بعدما قرر تقديم استقالته من منصبه.

وقرر أسامة نبيه، تقديم استقالته من منصبه، لإدارة نادي الزمالك، اليوم الخميس، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة ومكافأة الفوز بالدوري.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية: «أسامة نبيه، أحد ولاد نادي الزمالك والنادي هو من صنع نجوميته وتاريخه، فيجب أن يتحمل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي، وهو بالتأكيد سوف يحصل على مستحقاته كاملة».

وأضاف: «الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، مدرب محترف، وليس عليه أي لوم في عدم حصول الجهاز المعاون على مستحقاته ومكافآت الفوز بالدوري»، مضيفًا: «من الممكن أن يكون أسامة نبيه، لديه عرض من أحد الأندية، لذلك قرر التقدم باستقالته».

يُذكر أن أحمد عبدالمقصود، المدرب المساعد بالجهاز الفني للزمالك، تقدم أيضًا باستقالته من منصبه، عقب تتويج الزمالك ببطولة الدوري في الموسم المنقضي، من أجل تدريب فريق الصقر السعودي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان

محمد صلاح للجنة لبيب: لو مش هتشتغلوا لصالح الزمالك امشوا.. سيرتنا بقت على كل لسان

مستشار الزمالك : ما فعله لبيب في ملف النقاز إهمال وربنا نصر مرتضى عليه

مستشار الزمالك : ما فعله لبيب في ملف النقاز إهمال وربنا نصر مرتضى عليه

محامي الزمالك الإيطالي: الأبيض حقق انتصار تاريخي في قضية النقاز

محامي الزمالك الإيطالي: الأبيض حقق انتصار تاريخي في قضية النقاز

إبراهيم عبدالله: قيمة الزمالك أكبر من التبرعات.. وشركة كرة القدم بالأهلي «وهمية»

إبراهيم عبدالله: قيمة الزمالك أكبر من التبرعات.. وشركة كرة القدم بالأهلي «وهمية»