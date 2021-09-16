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انتقد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك الاسبق، أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك بعدما قرر تقديم استقالته من منصبه.

وقرر أسامة نبيه، تقديم استقالته من منصبه، لإدارة نادي الزمالك، اليوم الخميس، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة ومكافأة الفوز بالدوري.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية: «أسامة نبيه، أحد ولاد نادي الزمالك والنادي هو من صنع نجوميته وتاريخه، فيجب أن يتحمل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي، وهو بالتأكيد سوف يحصل على مستحقاته كاملة».

وأضاف: «الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، مدرب محترف، وليس عليه أي لوم في عدم حصول الجهاز المعاون على مستحقاته ومكافآت الفوز بالدوري»، مضيفًا: «من الممكن أن يكون أسامة نبيه، لديه عرض من أحد الأندية، لذلك قرر التقدم باستقالته».

يُذكر أن أحمد عبدالمقصود، المدرب المساعد بالجهاز الفني للزمالك، تقدم أيضًا باستقالته من منصبه، عقب تتويج الزمالك ببطولة الدوري في الموسم المنقضي، من أجل تدريب فريق الصقر السعودي.