أخبار عاجلة

الطفلة ليال مريضة «ضمور العضلات» في ذمة الله -
توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج 3 عربات من قطار النوم بمحطة مصر -
"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 -
"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي -
إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي  -
انطلاق فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال -
الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف -
"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات -
"الحقيل" يلتقي رواد أعمال "الاستثمار الجريء" ويبحث الفرص الاستثمارية للقطاعين البلدي والإسكاني -
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

3 جلسات و3 ورش عمل.. وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح منتدى بورسعيد الاقتصادي

Print
3 جلسات و3 ورش عمل.. وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح منتدى بورسعيد الاقتصادي 3 جلسات و3 ورش عمل.. وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح منتدى بورسعيد الاقتصادي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء افتتاح منتدى بورسعيد الاقتصادى في دورته الثالثة في السادس عشر من سبتمبر الجارى والذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويستمر على مدى يومين.

ويعقد تحت عنوان «شرق بورسعيد وجهة الاستثمارات العالمية- قاطرة تنمية ».و يلقى وزير التنمية المحلية كلمة بالنيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء ويستهل المنتدى بكلمة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،كما يلقى المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كلمة في الجلسة الافتتاحية.

ويعد المنتدي هو أكبر حدث اقتصادي على أرض المحافظة الباسلة ويهدف إلى تسويق وترويج مشروعات المنطقة الصناعية والسياحية بشرق بورسعيد، بما يساهم في تنمية المنطقة على غرار غرب وجنوب بورسعيد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكاناتها، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجى والموارد المتاحة بها.

يحضر المنتدى مجموعة من الوزراء، ونواب ومساعدي الوزراء، ورؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، ورؤساء اللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ، وأكثر من مئة من كبار المستثمرين في مصر والخارج، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والمالية.

تتضمن فعاليات المنتدى 3 جلسات: الأولى بعنوان: أهمية الصناعة وتوطينها في شرق بورسعيد. والجلسة الثانية بعنوان: المراكز اللوجيستية وقيمتها الاقتصادية في شرق بورسعيد. والجلسة الثالثة بعنوان: التطوير والبنية العمرانية في شرق بورسعيد.

يشارك الحاضرون المشاركون في 3 ورش عمل، الأولى «مناقشة أهمية التنمية الصناعية بشرق بورسعيد» تناقش مستقبل الصناعات المستهدفة بمنطقة شرق بورسعيد، والتحديات والصعوبات التي تواجه المصنعين

الورشة الثانية حول اللوجستيات: بعنوان «المراكز اللوجستية وقيمتها الاقتصادية في شرق بورسعيد» تناقش أبرز تحديات النقل والخدمات اللوجستية التي تواجهها الشركات العاملة في شرق بورسعيد ومقترحات النهوض بها للوصول إلى المستويات المستهدفة.

الورشة الثالثة حول التطوير العقارى :بعنوان «مناقشة سبل التطوير العقارى وتلبية متطلبات التنمية»

وتتناول «التطوير العقاري والعمراني في شرق بورسعيد» وتستعرض أهم التطورات والمستجدات في مجال التطوير العقاري والعمراني في المنطقة، وعرض الفرص المتاحة للمطورين للاستثمار بها، وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المستثمرون والاقتراحات لتخطيها.

يتخذ المنتدى من مدينة «سلام مصر» التي يتم بناؤها على الحدود الشرقية للمحافظة منطلقا للتنمية والاستثمار. تقام المدينة على ٢٢٠٠٠ فدان، بتكلفة تقديرية للبنية التحتية ١٢ مليار جنيه، ومن المخطط أن تستوعب حوالي ٧٧٨ ألف نسمة،. وهى المدينة الساحلية الأولى شرق قناة السويس، لتخدم أغراض تنمية منطقة القناة، وتكون حلقة وصل بين الإقليمين الغربي والشرقي. ومن المخطط أن تضم المدينة مشروعات إسكان مختلفة، وفنادق ومنتجعات سياحية، ومارينا ومركز أبحاث دولي ومركز مؤتمرات ومعارض دولية.

المعروف أن منتديات بورسعيد الاقتصادية شهدت دورتان سابقتان. انعقد المنتدى الأول في 14 من نوفمبر من عام 2017 باسم «حلم بكره بيتحقق» تحت شعار المقومات الاساسية للاستثمار والتنمية في بورسعيد. وانعقد المنتدى الثانى في أول ديسمبر 2018 باسم «حلم بكره بيتحقق» تحت شعار بورسعيد تستحق.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج 3 عربات من قطار النوم بمحطة مصر

توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج 3 عربات من قطار النوم بمحطة مصر

أغرب حيوان فى مصر!.. فيل بس بيعوم فى البحر!.. الدوجنج شقيق الفيل اللى افترق عنه من ملايين السنين

أغرب حيوان فى مصر!.. فيل بس بيعوم فى البحر!.. الدوجنج شقيق الفيل اللى افترق عنه من ملايين السنين

لحظة سقوط عنيف لإحدى متسابقات ملكة جمال مصر على المسرح

لحظة سقوط عنيف لإحدى متسابقات ملكة جمال مصر على المسرح

زوجة بسام تبكي وتحتضن حارس الجيش عقب التتويج بالسوبر المصري

زوجة بسام تبكي وتحتضن حارس الجيش عقب التتويج بالسوبر المصري