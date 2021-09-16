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أحمد شوبير: الأهلي مع سعد سمير غير الصورة السلبية عن اللاعبين الراحلين

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أحمد شوبير: الأهلي مع سعد سمير غير الصورة السلبية عن اللاعبين الراحلين أحمد شوبير: الأهلي مع سعد سمير غير الصورة السلبية عن اللاعبين الراحلين

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أثنى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب السابق على الصورة الرائعة التي ظهر عليها سعد سمير والنادي الأهلي في ملف رحيل المدافع المخضرم عن القلعة الحمراء.

وأعلن الأهلي رسمياً مساء الأربعاء عن رحيل سعد سمير عن النادي على سبيل الإعارة لمدة موسمين إلى صفوف نادي فيوتشر إف سي، وكان قبلها قد عقد رئيس النادي محمود الخطيب، جلسة مع قائد الأهلي لمعرفة رأيه في الرحيل عن القلعة الحمراء، وقال له أن القرار أولاً وأخيراً يعود له.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس: ما حدث من الأهلي في وداع سعد سمير أمر رائع، لأنه على مدار فترات سابقة طويلة ارتبط ملف رحيل اللاعبين عن أنديتهم بالأزمات والخروج بشكل لا يليق، لكن الصورة تغيرت تماماً مع سعد سمير.

وأوضح حارس الأهلي السابق: الجميع في غرفة الملابس والجمهور تأثر بشدة ببكاء سعد سمير، خاصة أنه لاعب مرح ودائماً مع يخلق جو من الدعابة والمرح بين زملائه.

وأضاف شوبير: كلمات الخطيب خففت كثيراً عن سعد سمير لاسيما عندما قال له أن مكانه موجود دائماً في الأهلي وأن الأهلي لا ينسى أبناءه أبداً.

المصرى اليوم

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