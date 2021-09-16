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تحرير 16 محضرًا متنوعًا في حملة للمرافق بمدينة الزينية شمال الأقصر

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تحرير 16 محضرًا متنوعًا في حملة للمرافق بمدينة الزينية شمال الأقصر تحرير 16 محضرًا متنوعًا في حملة للمرافق بمدينة الزينية شمال الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية بما يسهم في تحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشارع والتواصل الدائم مع المواطنين.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة لرفع الاشغالات من على الطريق العام الاقصر العشى بقيادة العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية واحمد ابوعيش نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمقدم خالد الغول مدير ادارة شرطة المرافق بالاقصر والنقيب شاذلى صابر والنقيب تامر عباس ومدير الادارة الهندسية بالمركز مهندس عمر عوض الله ومدير الادارة البيئة ممدوح احمد وجمعة قاسم مسؤول النظافة بالمدينة وسعيد فتح الله مسؤول الكهرباء بالمركز.

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 مخالفة تضمنت عدد 8 محاضر إشغال وعدد 7 محاضر تعدي، ومحضر لمطعم شعبى منتهية تراخيصه.

المصرى اليوم

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