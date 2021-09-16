غلق وتشميع مصنع غير مرخص لتعبئة وتغليف الأدوية المغشوشة بالشرقية

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داهمت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية ببلبيس، وبإشراف مدير الإدارة الصحية، ومباحث التموين بالمحافظة، مصنع أدوية بمركز بلبيس يعمل بدون ترخيص، ويقوم بتعبئة وتغليف الأدوية والمكملات الغذائية المغشوشة، مع وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بالمكان، حيث يتم العمل في ظروف تشغيل تفتقر لمعايير الجودة المطلوبة فى التصنيع، وبدون إتباع سياسات مكافحة العدوي.

أسفرت مداهمة المصنع وتفتيشه عن ضبط ١٧٥٨٠٠ كبسولة لعدة أنواع من الأدوية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر والمغشوشة، بالإضافة لضبط ٢٤٠ كيلو جرام مادة خام (بودرة) معدة للتعبئة، و ٢٠٠٠ علبة فارغة، وعدد ٢ ماكينة تعبئة وتغليف، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المصنع لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، وتم التحفظ على كافة الأدوية المضبوطة والماكينات المستخدمة فى التعبئة والتغليف، مع تعيين حارس قضائى من قبل مباحث التموين، وتحرير المحضر رقم ٢٠٠٤٢ لسنة ٢٠٢١ جنح بلبيس للعرض على النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، علي عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع مفتشي الصيدلة ورجال المباحث علي الجهود المخلصة المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.