تحريز 13 ألف سيجارة مستوردة مجهولة المصدر في الإسكندرية

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شنت إدارة تموين العجمى في الاسكندرية، برئاسة إبراهيم خلف مدير الادارة، حملات تموينية بنطاق الادارة، الخميس، أسفرت عن ضبط سجائر مسرطنة ومجهولة المصدر.

جاءت الحملة تنفيذاً لتعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على السلع المسعرة وذلك لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس والتلاعب بالأسعار .

وحررت الحملة محضر ضبط ٦٣٠ علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة بإجمالي عدد ١٢٦٠٠ سيجارة بمنطقة أبويوسف، وتحرير محضر ضبط ٣٠٠ علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة بإجمالي عدد ٦٠٠٠ سيجارة بأحد المحلات في الكيلو 26.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.