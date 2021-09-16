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4 تماثيل وبندية آلية.. ضبط متهم احترف الاتجار بالمخدرات والنصب على المواطنين في الشرقية

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4 تماثيل وبندية آلية.. ضبط متهم احترف الاتجار بالمخدرات والنصب على المواطنين في الشرقية 4 تماثيل وبندية آلية.. ضبط متهم احترف الاتجار بالمخدرات والنصب على المواطنين في الشرقية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، أحد الأشخاص بالشرقية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة والنصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيادته دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بدائرة المركز، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات وكمية من مخدر البانجو و4 تماثيل يشتبه في أثريتها ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، وأضاف أن القطع الأثرية مصطنعة وغير أثرية لاستخدامها في النصب على المواطنين.

المصرى اليوم

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