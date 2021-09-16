"المالكي" لـ"سبق": الاستعانة بشركات أجنبية لإنتاج أفلام اليوم الوطني.. معلومات تاريخية مغلوطة

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أكد أن أغلبها تجهل تاريخ هذه البلاد وثقافة المجتمع

يقول أستاذ الإعلام والاتصال بمعهد الإدارة العامة حسن المالكي: إن بعض الجهات الحكومية والخاصة، بدأت بمناسبة قرب الاحتفال باليوم الوطني بالتعاون مع شركات ومؤسسات "أجنبية" من خارج المملكة لإنتاج فيلم أو مقاطع مرئية عن اليوم الوطني بمقابل مالي قد يكون مبالغ فيه أحيان كثيرة.

وأضاف المالكي لـ"سبق": "الأمر لا يتوقف على ارتفاع تكلفة إنتاج تلك الأفلام، بل قد يتجاوزها إلى كثرة الأخطاء، والمعلومات عن منجزات الدولة وتاريخها المشرف؛ بسبب جهل تلك الشركات المنتجة بتاريخ هذه البلاد وثقافة المجتمع، واستعجالها، أي الشركات، في إنجاز العمل بأقل تكلفة لتعظيم أرباحها، وغياب الأساس العلمي والمنهجي لدى الشركة المنتجة".

ويرى أن أي عمل مرئي يقدم لليوم الوطني يتطلب وجود جهة إعلامية متخصصة تقوم بوضع الاستراتيجيات، وتقدم المعلومات، والخطط والدراسات الأولية لإنتاج أعمال وطنية نفخر بها وتضيف معرفة للجيل الجديد حتى نضمن مستوى الجودة المطلوب لأي عمل كهذا يتعلق بالصورة الذهنية للمملكة في الداخل والخارج.