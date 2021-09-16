أخبار عاجلة

"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 -
"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي -
إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي  -
انطلاق فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال -
الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف -
"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات -
"الحقيل" يلتقي رواد أعمال "الاستثمار الجريء" ويبحث الفرص الاستثمارية للقطاعين البلدي والإسكاني -
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور) -
مياه أسيوط تنفذ 8 برامج تدريبية وورش عمل بتخصصات مختلفة لـ200 متدرب من العاملين -
المجمع المقدس يحذر من «راهب مزيف»: منتحل صفة ولم يترهب في أي دير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المالكي" لـ"سبق": الاستعانة بشركات أجنبية لإنتاج أفلام اليوم الوطني.. معلومات تاريخية مغلوطة

Print
"المالكي" لـ"سبق": الاستعانة بشركات أجنبية لإنتاج أفلام اليوم الوطني.. معلومات تاريخية مغلوطة "المالكي" لـ"سبق": الاستعانة بشركات أجنبية لإنتاج أفلام اليوم الوطني.. معلومات تاريخية مغلوطة
أكد أن أغلبها تجهل تاريخ هذه البلاد وثقافة المجتمع

يقول أستاذ الإعلام والاتصال بمعهد الإدارة العامة حسن المالكي: إن بعض الجهات الحكومية والخاصة، بدأت بمناسبة قرب الاحتفال باليوم الوطني بالتعاون مع شركات ومؤسسات "أجنبية" من خارج المملكة لإنتاج فيلم أو مقاطع مرئية عن اليوم الوطني بمقابل مالي قد يكون مبالغ فيه أحيان كثيرة.

وأضاف المالكي لـ"سبق": "الأمر لا يتوقف على ارتفاع تكلفة إنتاج تلك الأفلام، بل قد يتجاوزها إلى كثرة الأخطاء، والمعلومات عن منجزات الدولة وتاريخها المشرف؛ بسبب جهل تلك الشركات المنتجة بتاريخ هذه البلاد وثقافة المجتمع، واستعجالها، أي الشركات، في إنجاز العمل بأقل تكلفة لتعظيم أرباحها، وغياب الأساس العلمي والمنهجي لدى الشركة المنتجة".

ويرى أن أي عمل مرئي يقدم لليوم الوطني يتطلب وجود جهة إعلامية متخصصة تقوم بوضع الاستراتيجيات، وتقدم المعلومات، والخطط والدراسات الأولية لإنتاج أعمال وطنية نفخر بها وتضيف معرفة للجيل الجديد حتى نضمن مستوى الجودة المطلوب لأي عمل كهذا يتعلق بالصورة الذهنية للمملكة في الداخل والخارج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي

"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي

الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف

الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف

"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات

"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات