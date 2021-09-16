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منتخب يتراجع في تصنيف فيفا .. وبلجيكا في الصدارة

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منتخب مصر يتراجع في تصنيف فيفا .. وبلجيكا في الصدارة منتخب يتراجع في تصنيف فيفا .. وبلجيكا في الصدارة

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تراجع منتخب الأول لكرة القدم مركزين في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا» لمنتخبات العالم، بالتواجد في المركز الـ 48 عالميًا، والخامس عربيًا، وفي المركز السادس على مستوى أفريقيا.

وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف العالمي، وجاءت بعدها البرازيل (المركز الثاني)، إنجلترا (المركز الثالث)، فرنسا (المركز الرابع)، إيطاليا (المركز الخامس)، الأرجنتين (المركز السادس)، البرتغال (المركز السابع)، إسبانيا (المركز الثامن)، المكسيك (المركز التاسع)، الدنمارك (المركز العاشر).

وجاء ترتيب المنتخبات الأفريقية على النحو التالي:

السنغال (20)- تونس (25)- الجزائر (30)- المغرب (33)- نيجيريا (34)- مصر (48)- غانا (52)- الكاميرون (54) - مالي (60)- بوركينا فاسو (62).

فيما جاء ترتيب المنتخبات العربية كالتالي:

تونس (25)- الجزائر (30)- المغرب (33)- قطر (43)- مصر (48)- (56)- الإمارات (69)- العراق (72)- عمان (78)- سوريا (81).

المصرى اليوم

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