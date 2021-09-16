أخبار عاجلة

"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 -
"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي -
إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي  -
انطلاق فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال -
الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف -
"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات -
"الحقيل" يلتقي رواد أعمال "الاستثمار الجريء" ويبحث الفرص الاستثمارية للقطاعين البلدي والإسكاني -
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور) -
مياه أسيوط تنفذ 8 برامج تدريبية وورش عمل بتخصصات مختلفة لـ200 متدرب من العاملين -
المجمع المقدس يحذر من «راهب مزيف»: منتحل صفة ولم يترهب في أي دير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جداول دراسية احتياطية في حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بجامعة المنيا

Print
جداول دراسية احتياطية في حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بجامعة المنيا جداول دراسية احتياطية في حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بجامعة المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئات التدريس بالانتهاء من إعداد الجداول الدراسية، قبل نهاية الشهر الجاري، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، بما يتناسب مع جائجة وباء كورونا المستجد .

وشملت تكليفات رئيس الجامعة، ضرورة إعداد جداول «هجين» بديلة «للجداول الدراسية، بصفة احتياطية يتم استبدالها في حالها ارتفاع معدلات الإصابة بوباء كورونا، حيث تتضمن الجداول الهجين، ساعات دراسة اقل بالكليات .

أكد رئيس الجامعة، الالتزام بالضوابط التي وضعتها الجامعة خلال أعمال الكشف الطبي على الطلاب، وتلقي لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وأن يحرصوا على المشاركة الفعالة في ممارسة الأنشطة الطلابية التي هي أساس لصقل شخصيتهم وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الطفلة ليال مريضة «ضمور العضلات» في ذمة الله

الطفلة ليال مريضة «ضمور العضلات» في ذمة الله

توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج 3 عربات من قطار النوم بمحطة مصر

توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج 3 عربات من قطار النوم بمحطة مصر

إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي 

إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي 

انطلاق فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال

انطلاق فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال