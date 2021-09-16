جداول دراسية احتياطية في حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بجامعة المنيا

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كلف الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئات التدريس بالانتهاء من إعداد الجداول الدراسية، قبل نهاية الشهر الجاري، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، بما يتناسب مع جائجة وباء كورونا المستجد .

وشملت تكليفات رئيس الجامعة، ضرورة إعداد جداول «هجين» بديلة «للجداول الدراسية، بصفة احتياطية يتم استبدالها في حالها ارتفاع معدلات الإصابة بوباء كورونا، حيث تتضمن الجداول الهجين، ساعات دراسة اقل بالكليات .

أكد رئيس الجامعة، الالتزام بالضوابط التي وضعتها الجامعة خلال أعمال الكشف الطبي على الطلاب، وتلقي لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وأن يحرصوا على المشاركة الفعالة في ممارسة الأنشطة الطلابية التي هي أساس لصقل شخصيتهم وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها .