محافظ المنيا: رفع كفاءة مستشفى الحميات ودعمها بـ66 سرير لمواجهة كورونا

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وقام محافظ المنيا بتفقد عددًا من الأقسام بالمستشفى وتانكات الأكسجين، وتابع الجاهزية وحسن الاستعداد لمواجهة أية زيادات في أعداد إصابات كورونا خلال الموجة الرابعة، والتقى خلال الجولة بعدد من المرضى.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بحل جميع المشاكل وحسن التعامل مع المواطنين وطمأنتهم على ذويهم بالمستشفى، لافتًا إلى ضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية من خلال المتابعة الدورية، كما راجع مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المستشفى، مؤكدًا على اتخاذ كل التدابير اللازمة للتعامل مع الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن خطة المحافظة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.