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حسين زين يشارك بمنتدى الإعلام الأورو أسيوي بكازاخستان

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حسين زين يشارك بمنتدى الإعلام الأورو أسيوي بكازاخستان حسين زين يشارك بمنتدى الإعلام الأورو أسيوي بكازاخستان

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شارك حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمنتدى الإعلام الأورو اسيوى بكازاخستان فى دورته السابعة عشرة بمدينة نور سلطان والذي أقيمت فعالياته أول أمس الثلاثاء.

واستقبلت الرئيس التنفيذى للشركة الوطنية راديو وتليفزيون كازاخستان السيدة لازات تانسباني رئيس الوطنية للإعلام حسين زين ورحبت بحضوره المنتدي. ومن جانبه أعرب حسين زين عن امتنانه بحفاوة الاستقبال.

وتم عقد اجتماع بمقر الشركة بمدينة نور سلطان حضره المستشار عبدالحميد الرفاعي القنصل المصري بدولة كازاخستان، حيث ناقش الجانبان سبل تفعيل وتنفيذ كافه بروتوكولات التعاون الاعلامي مع دوله كازاخستان من تبادل للبرامج والأفلام الوثائقية والقيام بعمل دبلجة لها ، وأيضا مناقشة آليات تنفيذ تعاون مشترك فى النقل على الهواء للفعاليات.

وقام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجولة داخل ستديوهات شركة راديو وتلفزيون كازاخستان بمدينة نور سلطان بصحبة الرئيس التنفيذى السيدة لازات تانسباني وبحضور القنصل المصري بدولة كازاخستان وخلال الجولة اتفق الجانبان على تكثيف الدورات التدريبية لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين البلدين.

المصرى اليوم

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