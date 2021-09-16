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محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول بالتعليم الثانوي العام والفني

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محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول بالتعليم الثانوي العام والفني محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول بالتعليم الثانوي العام والفني

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على النزول بدرجات مجموع القبول بالتعليم الثانوي العام والفني لاستيعاب المزيد من الطلاب لاستكمال الكثافة المقررة.

من جانبه، أكد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية أن النزول بدرجات تنسيق القبول جاء بعد مراجعة كثافات الفصول بالمدارس للتعرف على الأماكن الشاغرة التي تستوعب المزيد من الطلاب موجها على مراعاة كثافة الفصول وفقا للفراغات بالمدارس طبقا للإجراءات التي وضعتها الوزارة باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية.

ويمكنكم التعرف على درجات القبول بالتعليم الثانوي العام والفني بعد التعديل من خلال الجدول المرفق.

جدول تنسيق

المصرى اليوم

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