بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس اجتماع المجلس الرعوي للإيبارشية البطريركية

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ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اجتماع المجلس الرعوي للإيبارشية البطريركية، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

عقد اللقاء مساء أمس، بمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي بالقاهرة، والأب هدية تامر، المرشد الروحي للمجلس، والأب يوسف أسعد، ممثل لجنة الأنشطة الرسولية، كما شارك أيضًا مسؤولو، وأعضاء المجلس.

دار الحديث حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية داخل الكنائس، كما تطرق الحديث أيضًا إلى موضوع سينودس ٢٠٢٣ «من أجل كنيسة سينودوسية الشركة- المشاركة والرسالة»، بالإضافة إلى الحديث عن إعداد وإخراج الكتب الطقسية.