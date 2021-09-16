متهم دمياط يعترف بتجارته فى المخدرات والسلاح

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط بالإتجار فـى المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب التقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه ، حال قيادته إحدى السيارات بدائرة القسم ، وبحوزته (بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجة - 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش -1000 قرص مخدر - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائه.