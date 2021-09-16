ضبط عاطل يدير منزلة «دولابا» لترويج المخدرات في الخانكة

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القت مباحث مركز شرطة الخانكة القبض على عاطل قام بتحويل منزلة إلى دولاب لترويج المخدرات وكشفت التحريات ان المتهم يحوز اسلحة نارية وذخيرة وتم مداهمة الوكر وضبطه وبحوزته كميات كبيرة من المخدرات والاسلحة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للمقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة تفيد قيام عاطل بترويج المخدرات واتخاذ منزلة وكرا لترويج المخدرات.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية وتوصلت التحريات إلى ان المتهم له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة وبقوم الإتجار فـى المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية واتخذ منزلة دولابا لممارسة نشاطة الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من المواد المخدرة المختلفة وكمية من الأقراص المخدرة وبندقية خرطوش وفرد محلي وعدد من الطلقات من ذات العيار وميزان حساس ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائه وتولت النيابة التحقيق.