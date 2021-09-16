ضبط متهمين بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر في الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، متهمين بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بمحافظة الشرقية.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام، قيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الشرقية، بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة كفر صقر وبحوزتهما بندقية آلية و3 خزينة وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي وهاتفين محمول.