إحباط ترويج 35 ألف قرص من مخدر التامول غرب الإسكندرية

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تمكن ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسكندرية من إحباط ترويج 35 ألف قرص مخدر من عقار التامول ضبطت بحوزة عاطل بمنطقة العامرية . فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم ، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الإتجار بالعقار المخدر وترويجها على عملائه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم أثناء إستقلاله سيارة.

وبتفتيشه عثر بحوزته علي 35 ألف قرص مخدر لعقار التامول ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

