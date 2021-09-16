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ليسيه الحرية يستضيف "قاع" غدا

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ليسيه الحرية يستضيف "قاع" غدا ليسيه الحرية يستضيف "قاع" غدا

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قال المخرج محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي «قاع» يستعد لعرضه أيام الخميس والجمعة والسبت القادم الموافق ١٦، ١٧، ١٨ سبتمبر على مسرح ليسيه الحرية بالشاطبي بالإسكندرية في تمام التاسعة مساء.

العرض المسرحي «قاع» يناقش فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدي والتراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك .

جدير بالذكر أن العرض المسرحي «قاع» مشروع تخرج الدفعة الأولى من ورشة «نجوم المستقبل» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، والعرض تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاته، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، أشعار د/محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي.

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