تقرير "سكني": إطلاق خدمات جديدة.. وتحديثات البناء في 82 مشروعاً

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كشف أعداد الأسر المستفيدة والمشروعات تحت الإنشاء الجاري تنفيذها

كشف تقرير برنامج "سكني" لشهر سبتمبر 2021، عن إطلاق عدد من الخدمات السكنية الجديدة لمستفيدي البرنامج عبر موقع وتطبيق "سكني".

وتضمّن التقرير أعداد الأسر المستفيدة والمشروعات السكنية تحت الإنشاء التي يجري تنفيذها، وأعداد شهادات التصرفات العقارية التي جرى إصدارها إلكترونياً ضمن جهود البرنامج لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وأوضح التقرير أن أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر أغسطس 2021 بلغت 542،164 شهادة، مستعرضاً الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج وتتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع المصارف والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني" البالغ عددها 223 مخططاً توفر أكثر من 180 ألف أرض.

وأشار إلى استفادة أكثر من 145 ألف أسرة، من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج حتى شهر أغسطس 2021 منها 115 ألف أسرة سكنت في منازلها خلال 8 أشهر، فيما سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أغسطس 21 ألف أسرة جديدة، بينها ما يتجاوز 17 ألف أسرة سكنت منازلها.

واستعرض التقرير مستجدات تحديثات البناء في 82 مشروعاً بدأ تنفيذها لتوفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس بجودة عالية وسعر مناسب وتتوفّر فيها معايير جودة الحياة، كما تناول التقرير إطلاق 4 مشروعات سكنية جديدة، هي مشروع "الأندلسية" و"ميلاء" بضاحية خيالا في محافظة جدة، وكذلك "رواء" بضاحية الجوان في الرياض، و"أريس السكني" بمحافظة الخبر، ضمن 106 مشاريع تحت الإنشاء توفر أكثر من 146 ألف وحدة متنوعة.

وأضاف موقع وتطبيق "سكني" 4 خدمات جديدة تشمل "السوق العقاري" لإتاحة بيع وشراء الوحدات السكنية الجاهزة، و"التمويل الإلكتروني" بالشراكة مع عدة جهات تمويلية، و"التصميم الداخلي" ضمن خدمات ما بعد السكن، و"المقاول المعتمد" لمستفيدي خيار البناء الذاتي، إضافة للخدمات الإلكترونية المُتكاملة التي تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً، وحجز الوحدات والأراضي السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة مميزاتها، و"عروض الأسعار"، وخدمة المستشار العقاري، و"التصاميم الهندسية"، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.