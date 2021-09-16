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عملية نوعية لاستئصال كتلة في الغدة الزعترية لمريض ثلاثيني بـ "بسعود الطبية"

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عملية نوعية لاستئصال كتلة في الغدة الزعترية لمريض ثلاثيني بـ "بسعود الطبية" عملية نوعية لاستئصال كتلة في الغدة الزعترية لمريض ثلاثيني بـ "بسعود الطبية"
أجريت لأول مرة عن طريق المنظار بالمدينة والمريض تماثل للشفاء

عملية نوعية لاستئصال كتلة في الغدة الزعترية لمريض ثلاثيني بـ

نجح فريق طبي متخصص في قسم جراحة الصدر بمدينة الملك سعود الطبية في إجراء عملية نوعية لمريض ثلاثيني يعاني من وجود كتلة في الغدة الزعترية التي قد تنمو وتتحول إلى ورم أكثر خطرًا في المستقبل، وتم استئصالها.

وأوضح استشاري جراحة الصدر بالمدينة د.محمد صالح إسحاق أن العملية أجريت عن طريق المنظار كأول عملية استئصال للغدة الزعترية عن طريق المنظار في المدينة، حيث تماثل المريض للشفاء وتم إخراجه من المدينة في اليوم التالي من العملية.

وأشار د.إسحاق إلى أن مثل هذه الأورام عادة ما يتم استئصالها عبر الشق الأمامي لعظمة القص وهو ما يعتبر من العمليات الصعبة والمؤلمة جدًا والتي تحتاج إلى فترة نقاهة قد تتجاوز أسابيع، إلا أن الطريقة الحديثة والمتمثلة باستئصال الغدة عن طريق المنظار تقلل من المضاعفات المتوقعة بعد العملية وتقلل من فترة تواجد المريض في المستشفى.

وأضاف: قسم جراحة الصدر يعمل على إجراء الجراحات المتقدمة في الصدر عن طريق المناظير وفق أحدث الأساليب والتقنيات الجراحية الحديثة مواكبًا بذلك التميز والتقدم الذي تعمل علية مدينة الملك سعود الطبية حتى تكون رائدة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمريض والمجتمع بمستوى مميز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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