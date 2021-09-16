نائبة «الوفد» بـ«الشيوخ» تطالب بالاستجابة لحملة «معًا نطمئن» للحصول على لقاح كورونا

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قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن الحملة التي أطلقتها رئاسة مجلس الوزراء بعنوان «معًا نطمئن.. سجل الآن»،‎ هدفها تشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا، وأشارت في بيان لها إلى أن الحملة تستهدف في الأساس الحفاظ على صحة المواطنين لاسيما مع المرور الموجة الرابعة للفيروس والتي أوشكت على الدخول في الذروة ومن ثم أصبح التطعيم وأخذ اللقاح سلاحاً هاما في مكافحة الفيروس .

وناشدت رمزي، في بيان لها، جموع المواطنين بضرورة الاستجابة لهذه الحملة والتفاعل معها، وسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح أمانا وسلاما على جميع الأسر المصرية، ولتضافر الجهود بين المواطنين والحكومة للمرور من تلك الأزمة بسلام .

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، المواطنين بعدم التهاون أثناء التعامل خلال فترة جائحة كورونا الرابعة، والإلتزام بكافة التعليمات الوقائية والاحترازية، والمحافظة على ارتداء الكمامات، وعدم إهمالها لاسيما خلال الأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى المحافظة على مسافات التباعد أثناء التعامل خارج المنزل، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وتلاشي تسجيل أعداد إصابات مرتفعة خلال الموجة الرابعة.