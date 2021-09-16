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نائبة: بيان مجلس الأمن حول «سد النهضه» لصالح

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نائبة: بيان مجلس الأمن حول «سد النهضه» لصالح مصر نائبة: بيان مجلس الأمن حول «سد النهضه» لصالح

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قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، أن بيان مجلس الامن حول «سد النهضة» واستئناف المفاوضات من جديد، يشير إلى أن مجلس الأمن يتحرك في الاتجاه للطريق الصحيح الذي ترغبه .

وأكدت عبدالحليم، خلال البيان الصادر لها، أن إثيوبيا لن تتوقف عن بناء السد، ولذلك لأبد من استعادة المفاوضات مرة أخرى للانتهاء من هذه الازمة تمامًا، لافتة إلى أنه لأول مرة يبعث مجلس الأمن برسالة قوية لإثيوبيا لوضع اتفاق ملزم حول أزمة السد بأسرع وقت.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن بيان مجلس الامن يمثل دفعة هامة في هذا التوقيت لنجاح المسار الأفريقي التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي؛ للإنتهاء من هذه الأزمة ووضع حلول جذرية لها، خاصة وأن هذا التحول يلزم إثيوبيا بالتوصل لـ اتفاق، وأنه لا يمكن لـ إثيوبيا أن ترفض التوصل لـ اتفاق قانونى ملزم.

المصرى اليوم

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