«الري»: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٥٤٠ كيلومتر بالمحافظات

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تواصل وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها الضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروع التحول لنظم الري الحديث.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الري في تصريحات صحفية، الخميس، إن الوزارة تنفذ حالياً عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول.

وأضاف وزير الري أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل ترع بأطوال تصل إلى ٩٠٤٦ كيلومتر حتى تاريخه وأنه تم بالفعل الانتهاء من تاهيل ٢٥٤٠ كيلومتر، وأن المستهدف من هذا المشروع القومى هو تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٢٠ ألف كيلومتر، مشيرا إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مع اجراء كافة الاختبارات اللازمة خلال جميع مراحل التنفيذ.

وأوضح أنه في اطار العمل على تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل فقد قامت الوزارة بطرح عدد (١٥) عقد لتأهيل المساقى بمحافظات القليوبية والدقهلية والمنوفية والإسكندرية والفيوم وأسيوط بإجمالي عدد ٥٥٧ مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر وتم الانتهاء من التنفيذ في ٢١ كيلومتر وجارى التنفيذ في باقى الأطوال.

وأشار وزير الري إلى الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث، موضحاً أنه تم تحقيق التحول في زمام ٤٨٩ الف فدان للري الحديث (منها ٤٠٣ الف فدان تم فيها التحول بالفعل، بالاضافة لطلبات للتحول للرى الحديث في زمام ٨٦ الف فدان)، وذلك ضمن خطة لتحديث نظم الري في نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ولفت «عبدالعاطي» إلى أنه تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.