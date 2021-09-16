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وسط البلد ..ضبط شاب تعدا على فتاة حاولت تصويره عندما امسك جسدها

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تحرش وسط البلد ..ضبط شاب تعدا على فتاة حاولت تصويره عندما امسك جسدها وسط البلد ..ضبط شاب تعدا على فتاة حاولت تصويره عندما امسك جسدها

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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القاء القبض على شاب ،تبين من التحريات انه كان يستقل سيارته وأخرج يده وامسك بجزء حساس من جسد فتاة اثناء سيرها بالطريق العام بمنطقة وسط والبلد .

قامت الفتاة المجنى عليها بعمل منشور على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"روت فيه تعرضها للتحرش والتعدىعليها بالضرب على يد شاب بشارع 26 يوليو

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قالت الفتاة انها فور تعرضها لواقعة التحرش اخرجت هاتفها وحاولت تصوير ارقام السيارة الا ان المتحرش نزل من سيارته وتعدا عليها بالضرب محدثا إصابتها ،تم تشكيل فريق بحث تمكن من ضبط المتهم وبمناقشته إعترف بالواقعة ،تحرر محضر وباشرت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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