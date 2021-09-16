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"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:43 صباحاً
"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:43 صباحاً
إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:37 صباحاً
انطلاق فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:37 صباحاً
الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:29 صباحاً
"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:29 صباحاً
"الحقيل" يلتقي رواد أعمال "الاستثمار الجريء" ويبحث الفرص الاستثمارية للقطاعين البلدي والإسكاني
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:29 صباحاً
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:23 صباحاً
مياه أسيوط تنفذ 8 برامج تدريبية وورش عمل بتخصصات مختلفة لـ200 متدرب من العاملين
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:23 صباحاً
المجمع المقدس يحذر من «راهب مزيف»: منتحل صفة ولم يترهب في أي دير
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:23 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
البنتاغون تزعم ضرب "هدف مشروع" في آخر غارة بأفغانستان .. ما الذي كشفه تحقيق CNN؟
فيديو
cnn arabic
الخميس 16 سبتمبر 2021 12:13 مساءً
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