صحة الشرقية: جهود مكثفة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في مراكز الشباب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفرق الطبية المتحركة التابعة لمديرية الشؤون الصحية، بجهود مكثفة لتطعيم المواطنين في مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بلقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطعيم العاملين والفرق الرياضية المتواجدة بمراكز الشباب، مع التنبيه عليهم بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، والبالغ عددها ٣١ مركز حتي الآن، مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

