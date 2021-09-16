مجلس شئون الدراسات العليا بجامعة الأقصر يوافق على اللائحة المالية الجديدة 

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ترأس الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الخميس، الاجتماع الدوري لمجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث، بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا.

وافق المجلس على اللائحة المالية لوحدة البحوث كوحدة ذات طابع خاص، والموافقة على مناقشة لائحة الجوائز العلمية بالجامعة، والتقرير النهائي المقدم من اللجنة التي تم تشكيلها بجلسة مجلس الدراسات السابقة.

كما وافق أعضاء المجلس على الإعلان عن مواعيد السيمنار ومناقشات الرسائل العلمية «ماجستير ودكتوراه» على موقع كل كلية بجانب موقع الجامعة حتى يتسنى للباحثين والمهتمين بالحركة البحثية والعلمية، الاستفادة والحصول على أكبر قدر من المعرفة.

ووافق المجلس في جلسته المنعقدة اليوم على تسجيل الخطط البحثية بمرحلتي الماجستير والدكتوراة لباحثين بكليات الفنون الجميلة والسياحة والفنادق.