حبس عاطل حاول ترويج 50 «طربة حشيش» بالإسكندرية

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أمر المستشار أحمد جمال، رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، الخميس، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، لمحاولته ترويج 50 طربة لمخدر الحشيش.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية مكانا لذلك.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تم إعداد كمين للمتهم، وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.