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لمنع التشوه البصرى.. رفع لوحات الإعلانات من أسطح شركات السياحة بطريق المطار في الأقصر

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لمنع التشوه البصرى.. رفع لوحات الإعلانات من أسطح شركات السياحة بطريق المطار في الأقصر لمنع التشوه البصرى.. رفع لوحات الإعلانات من أسطح شركات السياحة بطريق المطار في الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الأهتمام بتطوير الميادين والشوارع الرئيسية والقضاء على ظاهرة الإشغالات والأسواق العشوائية وإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، واستمرار أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر، والتصدي لكافة المظاهر العشوائية في المدينة السياحية.

وفي إطار ذلك، تفقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، شارع مدرسة الصنايع وتمشيطه من الباعة الجائلين، كما تفقد أعمال تطوير المحيط الحيوي الجارية لطريق المطار وأعمال الهيئة العامة للطرق والكباري الخاصة برفع كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة بطول طريق المطار، وفي إطار العمل على إزالة المخلفات والتشوه البصري لأي منظر عشوائي تم رفع جميع لوحات الإعلانات فوق اسطح شركات السياحة بطريق المطار من بوابة المطار حتى ميدان النافورة.

كما تابع لطفي أعمال تجميل وزراعة أشجار الزينة بميدان النافورة والميادين المحيطة ، رافقة شعبان طايع رئيس حي المطار، وذلك في إطار حرص محافظة الأقصر على تنفيذ أعمال التجميل والتطوير للشوارع والميادين الرئيسية بشكل مستمر لإظهار المحافظة بالشكل الجمالى والحضارى الذى يلقى استحسان أبناء الأقصر والمترددين عليها من المحافظات والسائحين من جميع دول العالم، مشيراً إلى أن كافة الأعمال تجرى حسب الخطة الموضوعة متضمنة طلاء المنازل والواجهات والميادين على النحو الذي يحقق المظهر الحضاري لمدينة الأقصر ، وجاري استكمال الأعمال.

المصرى اليوم

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