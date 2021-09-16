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14 طعنة فى جسد شاب أثناء توثيق لحظة خيانة زوجته وعشيقها على قراش الزوجية

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14 طعنة فى جسد شاب أثناء توثيق لحظة خيانة زوجته وعشيقها على قراش الزوجية 14 طعنة فى جسد شاب أثناء توثيق لحظة خيانة زوجته وعشيقها على قراش الزوجية

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عاد الزوج من عمله مبكرا على غير عادته ،فوجد زوجته وعشيقها على فراش الزوجية ،لم يفكر الزوج كثيرا وقرر توثيق لحظات خيانة زوجته فبدأ فى الصراخ بصوت عال كى ياتى الجيران ويشاهدون جريمة زنا مكتملة الاركان .

نظرت زوجته الخائنة لعشيقها واتفقا معا على الامساك به وقاما بتكبيله وسددا له 14 طعنة فى انحاء الجسد المتفرقة وهرولا من الشقة فى محاولة منهما للهرب .

شاهعد الجيران الزوجة وعشيقها أثناء الهرب وعندما دخلا الشقة لاستطلاع الامر وجد الزوج ملقى على الارض ،موثق بالحبال وجسده ملطخ بالدماء ،تم استدعاء الاسعاف التى نقلته الى مستشفى الدمرداش وتم وابلاغ الشرطة التى حضرت على الفور لمعاينة مكان الحادث وتم ضبط الزوجة وعشيقها .

وبمناقشتهما إعترفت الزوجة بانها على علاقة غير شرعية بالمتهم الثانى وان اللقاءات تكررت بينها وبين عشيقها فى غياب الزوج وانهما اصيبا بصدمة عندما شاهدا الزوج يقف امامها وهما على فراش الزوجية وعندما شاهداه يصرخ لاستدعاء الجيران قررا التخلص منه ثم الهرب خوفا من الفضيحة

المصرى اليوم

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