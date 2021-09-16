سموحة يتعاقد مع 5 صفقات جديدة دفعة واحدة استعدادًا للموسم الجديد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعاقد نادى سموجة مع أمير عادل الشهير باسم ألكسندر المصري، الذي لعب في الدنمارك وسبق له الانضمام لمنتخب مصر وقت تولي الأرجنتيني هيكتور كوبر تدريب الفراعنة، كما تعاقد مع كل من حسين فيصل ومهاب أشرف ناشئ نادي الزمالك، في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى محمد بسيوني لاعب الزمالك السابق واتحاد كلباء الإماراتي.

وكانت آخر الصفقات التي أبرمها النادي السكندري ضم أحمد سعد ظهير نادي بايونير، ومن المقرر أن تنضم الصفقات الجديدة لتدريبات الفريق مساء اليوم الخميس تحت قيادة أحمد سامي المدير الفنى.

وتواصل إدارة النادى مساعيها لإتمام باقى الصفقات لضخ دماء جديدة لصفوف الفريق لضمان جاهزيتة الفريق بعناصر قوية قبل انطلاق الموسم الجديد، فيما يبحث الجهاز الفنى عن خوض مباريات ودية خلال الأيام المقبلة لتجهيز اللاعبين لمواجهة بيراميدز المقررة 24 سبتمبر الجارى في كأس مصر.