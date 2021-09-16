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الاتحاد الخليجي يوصي بتأجيل كأس الخليج لعدم جاهزية البصرة لاستضافة البطولة

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الاتحاد الخليجي يوصي بتأجيل كأس الخليج لعدم جاهزية البصرة لاستضافة البطولة الاتحاد الخليجي يوصي بتأجيل كأس الخليج لعدم جاهزية البصرة لاستضافة البطولة

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أوصى المكتب التنفيذي بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، بتأجيل النسخة 25 من بطولة كأس الخليج العربي إلى عام 2023، وذلك بسبب عدم جاهزية البصرة لاستضافة البطولة.

وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط» اليوم الخميس فإن توصية المكتب التنفيذي بالاتحاد الخليجي استندت أيضا إلى استمرار سريان قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بحظر اللعب في الملاعب العراقية.

ويخوض منتخب العراق مبارياته في الدور الحاسم ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في دول محايدة.

وأشارت «الشرق الأوسط» إلى أن ملف البصرة ما يزال يعاني من نواقص عديدة على صعيد المنشآت والفنادق والمواصلات، مضيفة أن البطولة قد تتأجل إلى ما بعد عام 2023 إذا لم تكن المدينة العراقية جاهزا تماما لاستضافتها.

وترأس الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد الخليج العربي لكرة القدم، أمس الأربعاء اجتماعاً للمكتب التنفيذي عبر تقنية « كونفرنس».

وناقش الاجتماع آخر المستجدات بخصوص «خليجي 25» في البصرة، وتم تقديم شرح موجز للحضور من الأعضاء حول ملاعب البطولة ومقر إقامة الوفود المشاركة ومتطلبات البطولة.

وسيتم رفع التوصيات إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سينعقد، الاثنين المقبل، عبر الفيديو كونفرنس أيضا.

المصرى اليوم

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