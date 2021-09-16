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صحة حماس: 7 حالات وفاة و1960 إصابة بفيروس كورونا

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صحة حماس: 7 حالات وفاة و1960 إصابة بفيروس كورونا صحة حماس: 7 حالات وفاة و1960 إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت صحة حماس صباح يوم الخميس، عن احصائية جديدة لوفيات واصابات كورونا في قطاع غزة، خلال 24 ساعة.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 5797 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 7 حالات وفاة و(1690) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت، على تعافي 1657 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 152390 اصابة، و اجمالي الحالات النشطة 21179 حالة

و اجمالي المتعافين 129966 حالة، واجمالي الوفيات 1245 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 403 حالة

و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 284 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 579570 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 368755 شخص

المصرى اليوم

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