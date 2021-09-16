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إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:37 صباحاً
انطلاق فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:37 صباحاً
الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:29 صباحاً
"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:29 صباحاً
"الحقيل" يلتقي رواد أعمال "الاستثمار الجريء" ويبحث الفرص الاستثمارية للقطاعين البلدي والإسكاني
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:29 صباحاً
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:23 صباحاً
مياه أسيوط تنفذ 8 برامج تدريبية وورش عمل بتخصصات مختلفة لـ200 متدرب من العاملين
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:23 صباحاً
المجمع المقدس يحذر من «راهب مزيف»: منتحل صفة ولم يترهب في أي دير
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:23 صباحاً
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 229 مليون إصابة
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
أسعار النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
مقبرة الملك زوسر .. منحوتة فى الصخر على عمق 30 متر تحت سطح الارض
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 16 سبتمبر 2021 11:19 صباحاً
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