كارثة مول سيتى ستارز مدينة نصر وفتاة فى سن العرشين.. إستدعاء الأسرة لإستجوابها

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حدثت خلال الساعات القليلة الماضية كارثة داخل مول سيتى ستارز بمدينة نصر ،تبين من التحريات سقوط فتاة فى العشرين من عمرها من الطابق السادس داخل المول ،ووفاتها فور وصولها المستشفى وتم إخطار النيابة التى امرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة التى رصدت الواقعة لفحصها والتاكد من عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.

كما يعكف فريق أمنى متخصص على عملة فحص ومراجعة الكاميرات الموجودة بالطابق السادس الذى شهد الواقعة ،تم إخطار قسم شرطة مدينة نصر من قبل شرطة النجدة بسقوط فتاة فى العشرين من عمرها من الطابق السداس بمول سيتى ستارز ووفاتها وتقوم جهات التحقيق باستجواب اسرة الفتاة مع فحص هاتفها المحمول للوصول من خلاله لاى رسائل تؤكد وجود شبهة جنائية من عدمه

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة وتم استدعاء عددا من شهود العيان داخل مول سيتى ستارز ممن شاهدو الواقعة لسماع أقوالهم ،وتم نقل الفتاة إلى المستشفى لإسعافها لكنها فارقت الحياة .