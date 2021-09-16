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المشدد 3 سنوات لنجار وسائق حازا مواد مخدرة بقصد الإتجار بالشرقية

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المشدد 3 سنوات لنجار وسائق حازا مواد مخدرة بقصد الإتجار بالشرقية المشدد 3 سنوات لنجار وسائق حازا مواد مخدرة بقصد الإتجار بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب ، بمعاقبة سائق ونجار بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه، لحيازتها كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية للعام الجاري ، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة، بضبط كل من " م. م . ر" سائق مقيم الجيزة، و" ع. ع .ع" نجار ومقيم مركز ملوى المنيا، وبحوزتهما كمية لجوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار والترويج.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

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