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«محامين الإسكندرية»: رفض استئناف ضابط قسم المنتزه في المعتدي على محامي

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«محامين الإسكندرية»: رفض استئناف ضابط قسم المنتزه في المعتدي على محامي «محامين الإسكندرية»: رفض استئناف ضابط قسم المنتزه في المعتدي على محامي

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أعلنت نقابة محامين الإسكندرية، أنه تم نظر الاستئناف المقدم من الضابط المتعدي على محامي بقسم شرطة المنتزه، أمس، مؤكدة أن المحكمة قضت برفض الاستئناف واستمرار حبس الضابط.

وكانت الدائرة الجزئية لجنح المنتزه المنعقدة بالمحكمة البحرية في المنشية، قضت الأحد الماضي بتجديد حبس ضابط قسم شرطة أول المنتزه المتهم بالاعتداء على محام داخل ديوان القسم، 15 يومًا على ذمة القضية، وذلك للمرة الثانية.

وقالت النقابة في بيان سابق، أن مساندة مجلس النقابة العامة، وعلى رأسها رجائي عطية، نقيب المحامين، وجموع المحامين في والتزامهم بضبط النفس، وحرصهم على الحصول على حق الزميل وحقهم بالقانون، ما ساعد على أن يكون رد الاعتداء بالقانون وحده، بغير تجاوز أو إساءة، موجهة لهم الشكر لحرصهم على أن يكون أمر الدفاع، خاص بلجنة شيوخ المحامين التي شكلتها النقابة الفرعية، والذين قبلوا المهمة متطوعين.

وأكدت النقابة على ثقتها في كافة سلطات الدولة، ومؤسساتها، من قضاء ونيابة وشرطة، وحرصهم الكامل على تطبيق القانون، ووجوب أن يسود الاحترام المتبادل بين المحامين والسلطات التي يتعاملون معها.

المصرى اليوم

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