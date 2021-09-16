ضبط 109 طن أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي بمحافظة الغربية

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وجة الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة مراقبة الأغذية لمتابعة سوق الغذاء والرقابة على جودة المنتجات، حيث تمكنت مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية من ضبط ١٠٩ طنًا من الأرز غير صالح للإستهلاك الأدمى يحتوي على حشرات سوس حى، معبأ داخل اكياس قبل بيعها في الأسواق في اسواق المحله الكبرى حيث تم ضبط الكمية داخل المخازن تابعه التموينيه بالمحله الكبرى قبل طرحها بالاسواق.

جاء ذلك أثناء حملة مكبرة على المخازن، وبفحص عينة من المضبوطات، تبين أنها به حشرات «سوس»، وكشفت لجنة الفحص عل الكميات الموجودة داخل المخازن وعليه وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.