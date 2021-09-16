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ضمن الموجة الـ18.. إزالة 158 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنوفية

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ضمن الموجة الـ18.. إزالة 158 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنوفية ضمن الموجة الـ18.. إزالة 158 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنوفية

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تابع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية سير العمل في الموجة الـ 18 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 14 سبتمبر وتستمر حتى 26 نوفمبر 2021، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب والتأكيد على هيبة الدولة وإنفاذ القانون ومواجهة البناء المخالف وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال الجهود لاسترداد أراضي الدولة.

حيث صرح محافظ المنوفية وبحسب تقرير غرفة العمليات أنه تم إزالة 158 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية حتى الآن، حيث تم إزالة 124 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 14 فدان وقيراط و4 أسهم، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لـ 34 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1227،5 م2 بنطاق المحافظة .

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات والتصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مؤكداً على أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظاً على هيبتها .

المصرى اليوم

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