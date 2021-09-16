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إزالة بناء مخالف على مساحة 175 متر بأرمنت غرب الأقصر

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إزالة بناء مخالف على مساحة 175 متر بأرمنت غرب الأقصر إزالة بناء مخالف على مساحة 175 متر بأرمنت غرب الأقصر

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صرح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز أرمنت بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض إصلاح زراعي ، وذلك في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

وأوضح عاشور أن المخالفة عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية بارتفاع 2 متر، على مساحة 175 متر، بناحية حوض الشروة إصلاح الوابورات.

وتم إزالة التعدي في المهد على كامل المسطح وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة. تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ومدير جمعية إصلاح الوابورات ..

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

المصرى اليوم

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