المشدد 3 سنوات لصاحب مقهى حاز مواد مخدرة بقصد الإتجار بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانية عشر، برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية المستشارين، سامي زين العابدين، والوليد حسين مكي ، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب ، بمعاقبة صاحب مقهى بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية للعام الجاري ، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة بضبط "م . م . س" 30 عاما صاحب مقهى ومقيم مركز القناطر الخيرية القليوبية، وبحوزته جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار والترويج .

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة، أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.