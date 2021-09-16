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الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:29 صباحاً
"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:29 صباحاً
"الحقيل" يلتقي رواد أعمال "الاستثمار الجريء" ويبحث الفرص الاستثمارية للقطاعين البلدي والإسكاني
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:29 صباحاً
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:23 صباحاً
مياه أسيوط تنفذ 8 برامج تدريبية وورش عمل بتخصصات مختلفة لـ200 متدرب من العاملين
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:23 صباحاً
المجمع المقدس يحذر من «راهب مزيف»: منتحل صفة ولم يترهب في أي دير
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:23 صباحاً
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 229 مليون إصابة
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
أسعار النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
عوضاً عن صرف الرواتب المتأخرة.. شركة شهيرة بمكة تتيح "السلف" لموظفيها
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
بالصور.. شوارع وميادين مكة تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 91
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
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فرحة بوسى أشهر حدادة باستجابة الرئيس السيسى لأحلامها
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فيديو اليوم السابع
الخميس 16 سبتمبر 2021 10:49 صباحاً
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